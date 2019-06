Audi Q7 får nyt ansigt

Som ekstraudstyr fås aktiv krængningsstabilisering, hvor elektromekaniske stabilisatorer reducerer karrosseribevægelserne ved ligeudkørsel på ujævne veje. Systemet fungerer via et nyt 48-volts-strømsystem og skaber mindre krængning ved sportslig kørsel.

Firehjulsstyring kan tilkøbes. Her drejer baghjulene drejer op til 5 grader modsat forhjulene ved lav hastighed for øget adræthed, mens baghjulene på motorvejen styrer i samme retning for at øge stabiliteten.