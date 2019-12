Audi Q7 får elektrisk mega-boost

Kunstig intelligens planlægger kørslen

Uanset om afstanden er kort eller lang, om turen går gennem by, på landevej eller på motorvej, så vælger hybridstyringen i Audi Q7 TFSI e quattro automatisk den optimale driftsstrategi for hver tur. Systemet er konstrueret til, at føreren kan dække en stor del af sine daglige afstande ved elektrisk kørsel. Med "EV"-knappen på den nederste af de to MMI-skærme kan man til enhver tid beslutte, om og hvordan man vil gribe ind i interaktionen mellem de to motorer.

Audi Q7 Plugin-hybrid starter i det rent elektriske EV-mode, og hybrid-mode har to driftsformer – Auto og Hold. I Auto-mode aktiveres automatisk den forudseende driftsstrategi, når rutevejledningen startes i MMI-navigation plus (standard). Strømforbruget distribueres intelligent langs ruten med et højt niveau af elektrisk kørsel i byen og i køkørsel. I Hold-mode består strategien i at holde den aktuelle batteristatus med minimale udsving. Således kan turen afsluttes i byrummet med rent elektrisk kørsel.

Hvornår kommer Audi Q7 plugin-hybrid til Danmark?

Q7 TFSI e quattro introduceres i Danmark i starten af 2020. Der er endnu ikke danske priser, ligesom udbuddet af udstyr heller ikke er fastlagt.