Vi må vente med køreindtryk

Undervognen på Q6 e-tron har luftaffjedring på begge aksler, multilink på forakslen samt adaptive støddæmpere i alle fire hjørner. En S-variant lægger dertil forstærkede krængningsstabilisatorer og andre opstrammende tiltag.

Køreegenskaberne er tilstrækkelige til færøsk paradekørsel – som var det eneste, præsentationsturen bød på – og Audi Q6 e-tron er letkørt – mere kan vi ikke driste os til at sige efter at have kørt el-SUV’en under de yderst kontrollerede forhold.

Al kørsel på præsentationsturen foregår med maks 80 km/t og i karavanekørsel med en anstandsdame som hare.