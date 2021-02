Slagtilbud: Spar 90.000 kr. og få 136 hk mere i ny Audi Q5

To design-linjer

PHEV-modellen kommer i to designlinjer: Prestige og S line.

Fælles for begge er standardudstyr som Audi Assistentpakke, parkeringshjælp plus, fjernlysassistent, Audi hold assist, Audi phone box light (induktiv opladning), Audi smartphone interface (Apple CarPlay og Android Auto), forberedelse til navigation via Functions-On-Demand, 3-zonet klimaanlæg, læderrat med multifunktion plus, sportssæder foran, 4-vejs justerbar lændestøtte, varme i forsæderne, midterarmlæn foran, elektrisk bagklap og meget mere.

Alle Q5 TFSI e modeller er desuden udstyret med parkeringsklimafunktion, som gør, at bilen kan varmes op eller køles ned via timerfunktion eller aktivering via MyAudi appen.

I forhold til Prestige-udgaven har S line-udgaven desuden S line eksteriør og interiør samt 19” aluminiumsfælge til en merpris af 20.000 kr.