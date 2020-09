Audi Q5 Sportback: Helt ny, høj model med skrå hæk

Q5 Sportback lanceres i Europa med en 2,0-liters diesel med 204 hk og et moment på 400 Nm. Gearkassen er en 7-trins S tronic-dobbeltkoblingsgearkasse.

Dieselmotoren opfylder grænseværdierne i det nyeste emissionsdirektiv Euro 6d-ISC-FCM eller EU 6 AP. Takket være et nyt twindosing-SCR-system med dobbelt AdBlue-indsprøjtning reduceres kvælstofilteemissionerne yderligere tilpasset efter de forskellige driftssituationer. Carbamidopløsningen tilføres her i udstødningssystemet før to SCR-katalysatorer, som er placeret efter hinanden – en gang tæt ved udstødningsmanifolden og en gang langt væk fra motoren.

Efter lanceringen af Q5 Sportback følger en række andre motorvarianter: endnu en ydelsesvariant af den firecylindrede TDI-motor, en V6 TDI-motor samt to firecylindrede 2.0-liters TFSI-motorer. Q5 Sportback kommer derudover med en plug-in-hybriddrivlinje, og der kommer også en SQ5 Sportback.