Test af Audi Q5: Plugin-hybriden er stadig det bedste køb

Hvor langt kører Audi Q5 på el?

Q5 har en opgivet elektrisk rækkevidde på op til 62 km (WLTP), og under gode omstændigheder er det ikke langt fra virkeligheden. Vælger du udstyrsniveauet S-line, så har bilen en rækkevidde på tre km mindre.

Dermed er Q5 en plugin-hybrid, hvor kørslen på el reelt er brugbar. Batteriet på brutto 17,9 kWh fungerer ikke blot som et supplement til den to-liters benzinmotor for at forbedre brændstofforbruget. SUV’en kan køre op til 135 km/t, inden benzinmotoren sætter ind, og de 143 hk på ren eldrift sikrer, at man ikke rigtig savner benzinmotoren inden for bymurene.