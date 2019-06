Audi sætter strøm til Q5

Audi Q5-e kan forudse trafikken

Når den adaptive fartpilot er aktiveret, understøtter den forudseende effektivitetsassistent føreren med automatisk deceleration og acceleration for at øge effektiviteten og komforten.

Hvis føreren derimod kører uden adaptiv fartpilot, bliver vedkommende via en mærkbar impuls fra den aktive speeder og et optisk symbol i cockpittet og i head-up-displayet gjort opmærksom på det rette tidspunkt til at fjerne foden fra speederen for at udnytte mest mulig bevægelsesenergi.

Samtidig signalerer symboler i cockpittet den pågældende årsag til hastighedsnedsættelsen. Følgende bliver vist: hastighedsgrænser, byskilte, sving og nedkørsler, rundkørsler, vejkryds, motorvejsafkørsler og forankørende trafik.