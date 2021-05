Første tur i Audi's nye elbil - 4 ting du skal vide om Q4

1 | Audi Q4 ligner sig selv

Allerede da Audi Q4 debuterede som konceptbil i sommeren 2020, var vi blæst bagover. Bilen havde med simple, men definerede linjer, fundet en ven i redaktionsmedlem Steen Bachmann, der beskrev konceptbilen som 'en sexet elbil'. Selv dengang var det tydeligt, at bilen designmæssigt havde meget lidt til fælles med VW's ID.-serie.

Efter at have besøgt Neustadt i Holstein for at køre bilen for første gang, må jeg sige, at jeg er overrasket. Jeg står overfor en Q4 e-tron Sportback, der lige så godt kunne have været den konceptbil, Audi fremviste sidste år, men det er det ikke. Det her er produktionsbilen.