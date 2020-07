BREAKING: Audi Q4 Sportback bliver... en sexet elbil?!

Silhouetten af Q4 Sportback viser en strømlinet form, der ender i en nyudviklet hækspoiler. Den er integreret i designet og har en gennemsigtig form for at give føreren udsyn bagtil.

Hækspoileren er unik for Q4 Sportback e-tron og skal give den et mere langstrakt look end søsterbilen Q4 e-tron.