Første test: Meget flottere Audi Q3 Sportback

Hvad er nyt i Audi Q3 Sportback?

Der er bud efter BMW X2 når Audi Q3 Sportback kommer til Danmark til efteråret. Og den måtte jo komme, den lille SUV med form som en Coupe. Sportback skal som navnet antyder være den sportslige udgave. 29 mm lavere, 16 mm længere og coupe-form får den i hvert fald til at se sportsligere ud. Som bonus rummer bagagerummet stadig 530 liter – ligesom den almindelige.

Vi kører Sportback med tre forskellige motorer til præsentationen. Den mindste benziner, 35 TFSI med 150 hk får 48V mildhybrid, der kan give et lille boost mellem 0-40 km/t. Udfordringen er bare, at det er over 40 km/t, du har brug for boost. Her ender 35 TFSI med at virke en smule slap. Meget bedre er det med dieselmotoren, der har samme antal hestekræfter men 90 ekstra Nm. Q3 Spotback er godt tilpas med det ekstra moment.

Læs meget mere om vores køreindtryk i næste nummer af Bil Magasinet.