Audi Q3, nu som coupé

Det kan næsten tage pusten fra de fleste, når man skal forsøge at holde styr på alle de nye bilmodeller, der bliver lanceret i øjeblikket. Der er to kategorier som klart har mest fokus. Den ene er selvfølgelig elbiler, mens den anden er SUV’er. Folk vil sidde højere og have bedre udsyn - og her er en SUV løsningen.

Gad vide hvad der sker, når alle folk har fået en SUV og sidder i samme højde igen. Det bliver spændende at se, hvilken løsning bilproducenterne har på den udfordring. Men lige nu skal der bare spyttes den ene SUV ud efter den anden, fordi kunderne står i kø.

Audi Q3 Sportback er ikke set før

For første gang nogensinde har Audi lanceret en Audi Q3 Sportback, som er lille SUV-Coupe i stil med Audi Q8. Fronten har Audi ikke gjort noget ved i forhold til den almindelige Q3. Det meste er sket fra B-stolpen og bagud. Det bageste del af taglinjen skråner ned af for at give Coupé-fornemmelsen. Audi Q3 Sportback er også 3 cm lavere end en almindelig Q3.

Audi Q3 Sportback er som standard udstyret med progressiv styring med en udveksling, der bliver mere og mere direkte, jo mere man drejer på rattet, samt sportsundervogn. Som ekstraudstyr fås undervognen med støddæmperregulering, som giver større spredning mellem dynamik og komfort.

Afhængigt af kørselssituationen, vejens tilstand og de personlige præferencer kan føreren variere sin bils karakter i seks forskellige profiler via det standardmonterede køredynamiksystem ‘Audi drive select’. Systemet har ud over motorens og gearkassens opsætning også indflydelse på de elektronisk indstillelige støddæmpere og styretøjet.