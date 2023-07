Audi er gået amok med gammelt ikon

NSU Prinz som ingen anden

Med udgangspunkt i en NSU Prinz 4 fra 1971 er holdet af lærlinge gået til værks med krum hals. Den klejne 2-dørs bil, der oprindeligt er drevet fremad af en hækmotor, er næsten ikke til at kende – det gælder både det udvendige, indvendige og ikke mindst drivlinen. Bilen, der bærer navnet EP4, er en vaskeægte Restomod – hvis du er i tvivl om, hvad det er for en størrelse, har vi en parlør nederst i artiklen.



Konverteret til eldrift

Kræfterne leveres af en 230 hk-stærk elmotor på udlån fra en Audi e-tron fra 2020, der igen får energi fra et batteri, som er løftet ud af en Audi Q7 TFSI e quattro. Sammenlignet med den oprindelige mekaniske pakke er effekten eksploderet fra den luftkølede 2-cylindrede benzinmotors 30 hk til 240 højspændte el-hk.

Udvendigt er ændringerne ikke til at overse: Mængden af vinger og LED-lygter komplimenteres af et karrosseri, der har fået Substral med vokseværk til følge for blandt andet at gøre plads til ultrabrede hjul med tilhørende dæk. Indvendigt kan NSU'en bryste sig af et sikkerhedsbur i en radioaktiv farvetone, ligesom der er Recaro-skålesæder at plante bagdelen i.



Projektet vil uden tvivl dele vandene – men modellen betragtes som en markering af 150-års jubilæet og ikke et direkte udtryk for en kommende model.