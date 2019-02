Audi med stærk plug-in-hybrid offensiv

Under den internationale biludstilling i Geneve, præsenterer Audi fire nye plug-in-hybrider, som inkluderer A8, A7 Sportback, A6 og Q5. De får alle fire en elektrisk rækkevidde på mere end 40 km ifølge WLTP-testcyklussen.

Audi's plug-in hybridstrategi

Med Q5, A6, A7 og A8 TFSI får alle tilkoblet et lille ‘e’ efter modelbetegnelsen, som afslører, at det er en plug-in-hybrid. I fremtiden vil betegnelsen "e-tron" udelukkende være forbeholdt 100% eldrevne biler.

Dermed udvider Audi sit sortiment af plug-in-hybrider betragteligt. Afhængig af modelserien er der et valg mellem to varianter med forskellig ydeevne og udstyr: En komfortmodel og en sportslig model. Den sportslige model har S-line eksteriørpakke, en mere stramt justeret affjedring og en opsætning med højere boost performance fra elmotoren til mere dynamisk kørsel. Derudover har A6 og A7 en sort optikpakke med mørke trimelementer, røde bremsekalibre og tonede ruder bag.

Elektrisk rækkevidde på 40 km

Den elektriske rækkevidde tegner sig for mere end 40 km i WLTP for hver model. Alle Audis plug-in-hybridmodeller har en turboladet benzinmotor med direkte indsprøjtning (TFSI), der arbejder sammen med en elmotor, som er integreret i transmissionen. Et lithium-ion-batteri under bagagerumsgulvet leverer den elektriske energi. Som følge heraf kan elmotoren understøtte forbrændingsmotoren under acceleration. Resultatet er flere kræfter helt nede fra bunden af omdrejningsfeltet, hvilket vil få accelerationen til at føles kraftigere.

Når det kommer til rekuperation (opsamling af energi), ligner drivlinesystemet dét fra den rent elektrisk drevne Audi e-tron. Systemet er designet til høj effektivitet og maksimal rekuperationsevne, og når de nye Audi PHEV-modeller bremser, genindvinder de op til 80 kW energi. Elmotoren håndterer små decelerationer, dvs. størstedelen i daglig trafik. Ved lidt større decelerationer deles opgaven med de hydrauliske hjulbremser, og kun ved opbremsninger med mere end 0,4 g foretages opbremsningen alene af hjulbremserne.

Litium-ion-batteriet kan lagrer 14,1 kWh energi ved en spænding på 385 V.