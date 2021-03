Audi har tegnet deres sidste benzinmotor

Audi bliver elektriske

Audi meldte i sidste uge til det tyske medie Automobilwoche, at mærket ikke har flere nye forbrændingsmotorer i sigte. Med andre ord betyder det, at TFSI- og TDI-motorernes erstatning ene og alene er elmotorer og batterier. VW fulgte i denne uge trop med en udmeldning om, at wolfburgenserne heller ikke vil bygge flere forbrændningsmotorer. Men det betyder ikke nødvendigvis, at mærkerne ikke laver flere modeller med benzinmotor:

Audi og VW vil nemlig ikke sløjfe motorerne fra modelprogrammet, men regner i stedet med at holde de nuværende motorer opdateret så længe som muligt, så de stadigvæk overholder fremtidige EU-krav, såsom det Euro7-krav, der er gældende fra 2025 og frem. Det er altså først, når det en dag ikke kan svare sig at holde disse motorer opdaterede, at Audi økser den forbrændingsbaserede motor helt.