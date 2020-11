Audi fejrer quattro's 40 års fødselsdag med et absurd koncept: RS6 GTO

Pris & produktion

Netop denne trim af Audi RS6 GTO kommer desværre ikke til at møde storstilet produktion. RS6 entusiaster har også udtalt, at nogle af de viste ændringer vil kræve omstændig ombygning for at kunne godkendes til nogen form for landevej. Vi kan kun håbe, at Audi har en mere nedtonet limited edition-bemaling i ærmet.

Støt det originale danske bilblad - tegn et abonnement på Bil Magasinet uden at forpligtige dig til noget som helst

Hvis du brænder inde med penge, og stadig har lyst til at fejre quattros jubilæum, kan du nå det endnu: Med special-versionen Audi TT RS 40 Years of Quattro, får du et nedtonet bud på en fødselsdagsfest, der er baseret på den Audi Sport Quattro S1, der vandt Pikes Peak Hillclimb i 1987. Sådan én koster lidt over 850.000 kroner uden afgift. Med afgift runder den så de 2 mio. kroner.

Om den er helt så meget værd er op til de enkelte, men den er sjælden: Kun 40 eksemplarer bliver bygget, og de bliver som udgangspunkt kun solgt i Tyskland.