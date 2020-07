Efter første test finder vi ud af, at Audi e-tron Sportback elsker sving

Hvor langt kører e-tron på en opladning?

Det er faktisk ikke svært at få bilen til at køre omkring 400 km på en opladning – det er godkendt, i forhold til den officielle rækkevidde på 417 km.

Den elektriske SUV kan også udstyres med luksusdetaljer. I ægte Audi A8-stil har e-tron automatisk komfortlukning af dørene, som sikrer, at du aldrig kører afsted med en halvåben dør. Systemet koster 7.451 kr.

Og skifter man fra “Dynamic” til “Comfort”, sørger e-tron for, at luftundervognen får bilen til at nærmest svæver henover vejen, og med akustikruder er støjen reduceret til et minimum.

Eneste ting jeg ville undvære er de to små T-Rex spejlarme, der har erstattet de traditionelle sidespejle. Dem ville jeg fravælge af flere grunde: For det første skæmmer det i vores øjne bilens udseende. Men værst er “spejlenes” anvendelighed.

Eneste sted, hvor de gør det bedre end traditionelle sidespejle, er, når det regner, er mørkt, og du har brug for at spotte cyklister i byen – her er de fænomenale. Men til en pris på 13.871 kr. er jeg ikke i tvivl om, at de skal holde sig væk.