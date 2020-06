Ja tak! Audi e-tron har fået en ekstra motor, så nu vil den godt køre sidelæns

Smarte elmotorer bagpå Audi e-tron S Sportback

De bageste motorer har ingen mekanisk forbindelse mellem sig. Det gør det muligt for effekten at blive fordelt trinløst og lynhurtigt mellem de to hjul rundt i en kurve. Derfor drejer bilen om sin egen akse på en helt anden måde end normalt. Det er naturligvis også muligt at have begge bagmotorer til at arbejde for fuldt tryk, hvilket svarer til at have et låst mekanisk differentiale, som kan hjælpe dig, når du vil køre sidelæns i din elektriske SUV på 2,6 ton – for hvem vil ikke det?...

Efter et par runder på testbanen her ved fabrikken i Ingolstadt med Stig Blomqvist i førersædet overtager jeg. Naturligvis kører jeg hverken så bredt, hurtigt eller godt som Stig, men ikke desto mindre går det overraskende godt. Det er ekstremt nemt at føle, når den tunge elbil krydser grænsen mellem greb og udskridning, og den er let at kontrollere rundt i sving på speederen. Effektudviklingen er lineær og forudsigelig. Når du kører normalt bruges de bageste motorer mest, og det er kun i pressede situationer, at forakslen også kommer i spil.