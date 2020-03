Wow! Nu køres de sidste testkørsler af Audi's version af elbilen Porsche Taycan

Der er lavet små ændringer

Under forklædningen gemmer der sig nogle konventionelle dørhåndtag, som får GT’eren til at virke mindre strømlinet i forhold til konceptbilen. Hjulene er heller ikke lige så slanke som konceptbilens, og spejlene er groet en smule, men det er mindre ændringer. Det generelle indtryk er, at modellen forbliver tro med konceptbilen fra 2018.

Snefræseren, som vi ser på billederne, ser ud til at være tæt på produktionsklar med de endelige forlygter, baglygter og spoiler. GT’eren har ligesom Taycan’en opladningsport både for og bag, så den kan få strøm i begge ender.