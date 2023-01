Her er fremtidens firehjulstrukne Audi

Audis kvartet af konceptbiler vil ikke gå i serieproduktion i deres nuværende form, men efter at have fulgt mærket tæt de seneste to årtier konstaterer vi, at de ikke er langt fra virkelighedens fremtidige Audi'er. Derfor er de interessante. Kvartetten består af:

Grandsphere​ Concept fra 2021- en sedan til langture med elementer til serieproduktion.

fra 2021- en sedan til langture med elementer til serieproduktion. Skysphere​ Concept fra 2022 - en roadster med variabel akselafstand.

fra 2022 - en roadster med variabel akselafstand. Urbansphere​ Concept fra 2022 - en familiebil til megabyer.

fra 2022 - en familiebil til megabyer. Activesphere​ Concept fra 2023 - en kombination af coupé og SUV med lang rækkevidde og automatiseret kørsel på level 4.

Den fjerde og sidste konceptbil er døbt Activesphere for at signalere, at den er til dem, der gerne vil vise, at de laver andet end at sidde og æde foran en skærm.

Kan omdannes til pickup

Bilen er 498 cm og har fire døre, fire sæder og 22" fælge. Her er øget frihøjde og en feature, som vi næppe får at se i en produktionsudgave: Bilen kan med et tryk på en knap forvandles fra coupé til ladbil. Det skal gøre det nemmere at medbringe elcykler eller vand- og vintersportsudrustning, som Audi skriver.