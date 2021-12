Audi åbner ladestation til elbiler, hvor man kan bestille tid for at undgå at holde i kø

Mobil Audi-ladestation

Audis ladehub er funderet på kuber, der kan samles og skilles ad igen på få dage. Container-kuberne giver to lynladepunkter for hver enhed og kan kombineres i forskellige konstellationer.

Brugte og istandsatte lithium-ion-batterier - såkaldte second-life-batterier – fungerer som strømlager. Det sparer omkostninger og ressourcer, så man undgår højspændingskabler og dyre transformere.

Det er meningen, at hub'en hurtigt skal kunne flyttes til steder, hvor elnettet ikke er tilstrækkeligt.

Med et 2,45 MWh mellemlager har ladestanderne i Nürnberg kun brug for en 200 kW grøn strømforbindelse til det allerede tilgængelige lavspændingsnet, hvilket er tilstrækkeligt til at drive Audi ladehubben.

De 200 kW er nok til løbende at fylde lagermodulerne. Solpaneler på taget giver desuden op til 30 kW grøn energi. Kunder kan lade elbiler op med op til 320 kW effekt på seks ladepunkter. Der kan i alt oplades ca. 80 køretøjer om dagen uden at nå grænserne for energilagringssystemets kapacitet kombineret med navets 200 kW strømforsyning.