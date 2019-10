Audi A8 L plugin hybrid er klar med 700 Nm og op til 46 km på strøm

Systemydelsen er 449 hk og 700 Nm, der er tilgængelig ved 1.250 o/min. Når begge motorer arbejder sammen i boost-tilstand, accelererer Audis flagskib fra 0 til 100 km/t på 4,9 sekunder og når en elektronisk begrænset tophastighed på 250 km/t.

Efter WLTP-standarden kører plug-in A8 40 km/l og kan køre rent elektrisk med en hastighed på op til 135 km/t. Den elektriske rækkevidde er op til 46 km i WLTP-standarden.

4-zone klima er standard

Batteriet er placeret under bagagerummets bund og består af 104 celler fordelt på otte moduler. Højspændingsbatteriet lagrer 14,1 kWh energi og leverer en spænding på 385 V. For yderligere at øge energieffektiviteten fungerer det 4-zoners klimaanlæg (standard) sammen med bilens varmepumpe, der bruger spildvarmen fra højspændingskomponenterne.

EV-knappen i den nederste af de to MMI-skærme giver mulighed for at bestemme, om og hvornr man il køre på strøm. Bilen starter i EV-mode, og forbrændingsmotoren aktiveres først, når føreren trykker speederen ned over en bestemt modstand. Dette punkt er variabelt og baseret på hvor stor effekt fra elmotoren, der er tilgængelig i øjeblikket.

Hybrid-mode har to indstillinger: Auto og Hold. I Auto aktiveres den forudseende driftsstrategi automatisk, når rutevejledning startes i MMI-navigation plus (standardudstyr). Derudover bliver den tilgængelige mængde strøm på batteriet spredt intelligent og optimalt langs ruten med store dele elektrisk kørsel i by og i stop-and-go-trafik.

I Hold-mode følges en anden strategi: Her beholdes batteriets tilgængelige mængde strøm – kun med minimale udsving – ved hjælp af rekuperation og ved at flytte belastningspunktet, dvs. med målrettede justeringer i styringen af forbrændingsmotoren. Dette giver mulighed for at køre en længere distance med forbrændingsmotoren og til sidst på turen køre i byen på ren el.

Danske priser og udstyr er endnu ikke offenliggjort.