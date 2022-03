Vil du have luksusbil til under 1 mio. kr.? Så er det nu, du skal slå til!

Audi A8 koster under 1 mio. kr.

Da vi sidste år kørte Audi A8 L i Bil Magasinet var konklusionen ikke entydig. Bilen er fantastisk i alt sit virke, men med et CO-udslip på over 50 g/km var selv plugin-hybriden offer for en heftig omgang afgifter.

Kort tid efter debuterede Audi et facelift til føromtalte plugin-hybrid, og annoncerede, at udledningen ville være presset under den magiske grænse, og derved udløse en afgiftsrabat.

Nu har vi så førnævnte pris: Audi A8 starter fra 979.990 kr., får en samlet ydelse på 462 hk og udleder CO2 á 42 g/km. Du kan trille knap 60 km på el og oplade det 17,9 kWh litiumbatteri på 2,5 timer i en hjemmelader.

Hvis du vil have den lange version, som vi testede sidste år, så nyder den også godt af at være et lav-emissionskøretøj. Startprisen er 1.009.990 kr.