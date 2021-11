Bizarre danske bilafgifter: Audi's flagskib står til at få kæmpe rabat på registreringsafgiften

Den opgraderede Audi A8 fås i fem motorvarianter:

* 3,0 TDI V6 biturbodiesel

* 3,0 TFSI V6 turbobenzin

* 4,0 TFSI V8 turbobenzin

* Plugin-hybrid med 3,0 TFSI V6 benzin og elmotor.

I Danmark vil Audi A8 udelukkende blive tilbudt som plugin-hybrid og som S8 - W12-biturbomotoren udgår på grund af vigende efterspørgsel. 8-trins automatgear er standard i alle varianter.

Opladningshybriden A8 60 TFSI e quattro får 27 pct. større batteri med en bruttoeffekt 17,9 kWh. Systemydelsen er 462 hk og det samlede drejningsmoment 700 Nm Det giver en 0-100-tid på 4,9 sek. Den maksimale ladeeffekt er 7,4 kW.

Det interessante med danske briller er, at den udgåede A8 plugin-hybrid havde et CO2-udslip på 54 g/km. Med det nye batteri vil den kravle under 50 g/km og dermed blive kategoriseret som en lavemissionsbil. Det udløser et gigantisk fradrag i registreringsafgiften, som der helt sikkert bliver ballade om, så snart det går op for forligspartierne bag de nuværende bilafgifter, at luksusbiler får rabat på afgifterne, mens almindelige borgere må betale fuld afgift for deres almindelige benzinbiler.

Audi har endnu ikke oplyst CO2-udslip for den opdaterede A8 plugin-hybrid, og information om dansk udstyr, forbrug og priser kendes endnu ikke. Bilen kan bestilles nu med levering efter nytår.