FARVEL til fossilbilen – Audi A6 plugin-hybrid fungerer fantastisk

Hvilken teknik?

A6 TFSI e kører med 2-liters turbobenzinmotor, der er bygget sammen med en elmotor og en 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse. Under gulvet i bagagerummet er her et lithiumbatteri, og bilen trækker på alle fire hjul.

Det er muligt at køre op mod 50 km på el, at lade bilen selv styre skiftet mellen benzin og el, og at køre i Dynamic, hvor der er fuldt blus på kedlerne. Det er hurtigt og nemt at skifte køreprogram, og man har lyst til at gøre det, fordi bilen opfører sig vidt forskelligt fra program tll program.

Hvordan fungerer den i hverdagen?

Den fungerer fantastisk! Du får den ypperlige komfort og den digitale kabine fra elbilen Audi e-tron, men til en lavere pris og uden bekymringer for, om det nu kan lade sig gøre at køre fra København til Aarhus på tre timer, når du skal holde pause og lade. I plugin-hybriden fylder du bare tanken med oktan 100 og kører videre.

Har du din egen lader, kan der gå lang tid imellem besøg på tankstationen. Audi'en går mellem 40 og 50 km på el, men vi har faktisk bedre erfaringer med at lade den styre det selv.

Taster du destinationen ind på navigationsanlægget (som er standard), tager bilen højde for lande- og motorvej, og at de sidste 5 km i vores tilfælde er gennem en indre by.