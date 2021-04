Nu kommer Audi A6 som elbil: 700 km opladning på 25 minutter?!

Audi A6 e-tron Concept

Til Shanghai Motor Show 2021 fremviser Audi for første gang deres Audi A6 e-tron Concept. Bilen debuterer en helt ny platform, men med et gammelt navn og ry. PPE hedder platformen, og den har i A6 e-trons tilfælde en rækkevidde på over 700 km, en ladetid fra 5-80% på 25 minutter og en acceleration, der skubber bilen til 100 km/t på under fire sekunder.

Audi nævner som udgangspunkt, at der maksimalt kan være to elmotorer på PPE. Udgangspunktet er én elmotor på bagakslen, men dette kan udvides med Audis Quattro-system, til også at inkludere forakslen.

Audi A6 e-tron Concept er med en længde på 496 cm og en bredde på 196 cm marginalt længere og bredere end dens fossilbaserede bror. Til gengæld er den med en højde på 144 cm en smule lavere end A6, og det giver endnu mere gunstige modstandsforhold: Audi A6 e-tron Concept har en vindmodstandskoefficient på bare 0,22 cW.