Ny elektrisk Audi A6 er en gudesmuk stationcar

Inspireret af fortiden

En helt lukket front og en gennemgående lysstribe på bilens bagende skal understrege slægtskabet med de øvrige eldrevne Audi modeller i e-tronmodelprogrammet, men det mest interessante er faktisk, at konceptbilen viser vejen for kommende modeller fra mærket uanset drivline.

Under online-præsentationen fra Ingolstadt forklarer designeren bag den nye stationcar, at man har ladet sig inspirere af den markante Audi 100 Avant fra 1984, der blev kendt for sine firkantede former og en ekstremt lav vindmodstand. Vi har selv svært ved at få øje på detaljerne fra Audi 100 Avant. Audi’s forklaring er, at vi skal vide og være bevidste om, hvor vi kommer fra, men kursen skal være fremad.

Den originale Audi 100 Avant havde en dynamisk stil set forfra, og den har vi bevaret i den nye A6 Avant. Den gamle så hurtig ud, og det gør den nye også," siger Audi exterior designer, Philipp Römers.