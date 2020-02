Vi tester: Hvis du vil ha' en Audi A6, så ta' da en Allroad!

Nye Audi’er har fået en besynderlig vane med at være træge, når man sætter i gang. Man kan muligvis vænne sig til det, men nu har jeg oplevet det i to A6’ere med automatgear og en Q3 med dobbeltkoblingsgear, og med begge typer af gearkasser er her en forsinkelse, når man træder på speederen, før bilen flytter sig.

Jeg aner ikke hvorfor, men mistænker Audi for at ville hjælpe til en mere effektiv kørsel med en blød, lineær igangsætning i ­stedet for en satan-og-helvede-start som i en gammel Peugeot 106 Rallye (undskyld sammenligningen, Audi).

Det er ikke et problem i daglig kørsel, og så alligevel: Hvis man holder på en landevej og blinker til venstre, og der er et hul i trafikken, vil man jo gerne afsted over stepperne. Her skal den store grå testbil lige tænke sig om, inden den sætter sine to ton i bevægelse – også hvis den står i Dynamic og også, hvis man træder hårdt på speederen. Mystisk. Og det er ikke, fordi den er undermotoriseret.

Denne artikel er taget fra Bil Magasinets trykte magasin. Gå ikke glip af de seneste biltests fra ind- og udland. Tegn et abonnement i dag via dette link!