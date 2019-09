Hele Audi A5-familien har fået et ansigtsløft

Audi A5 som vi kender den idag, kom på markedet i 2016, og nu har Audi givet bilens eksteriør en kraftig opdatering - især på fronten.

Alle karrosseri- og motorvarianter af A5 har forlygter med LED-teknologi som standardudstyr. Som overbygning fås desuden Matrix-LED-forlygter med LED-baglygter med dynamisk blinklys.

En anden nyhed er konceptet for udstyrslinjerne. Når det gælder det udvendige design, fås to udstyrsversioner i Danmark – advanced og S line – og dertil kommer det selvstændige look på S-modellerne og A5 Cabriolet. Derudover kan Audi A5 leveres i12 forskellige farver, herunder den nye farve distriktgrøn metallak.

Nyt infotainmentsystem

En anden nyhed er det nye MMI touch-infotainmaintsystem. En 10,1” touchdskærm afløser den hidtidige dreje-/trykknap. Navigationssystemet byder på nye intelligente funktioner og kommer med forslag til ruter på baggrund af de kørte strækninger.