Audi A3 eller BMW 1-serie? Vi finder svaret på det klassiske dilemma

Adaptiv fartpilot er standard i Audi A3

Adaptiv fartpilot er endelig blevet standard, og det er godt. Når man kører langt på motor- og landevej, er det en plage at havne i en bil uden, og her er et punkt, hvor BMW virkelig skal til at stramme sig an (den koster ekstra hos dem). Du regner heller ikke med at skulle betale ekstra for en seng, når du booker et hotelværelse – den skal selvfølgelig bare være der.

Audi’s radarstyrede fartpilot er udviklet gennem årtier og har nået et fornemt niveau, hvor den nu også er blevet hurtigere til at komme i gang i byen, hvor tidligere generationer har været for sløve ved grønt lys. På landevejen fungerer den godt, og på motorvejen er den uundværlig.