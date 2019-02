Første test: Ny Audi A1 har fået aggressivt vokseværk.

Førerassistentsystemerne

Som standard har bilen automatisk nødbremse, der holder et vågent øje med fodgængere og cyklister, og en vognbaneassistent, der over 65 km/t hjælper dig med at holde bilen mellem stregerne. du kan bestille bilen med en parkeringsassistent, der både kan hjælpe med at køre ind i båse og parkere parallelt (1.600 kr.)

Den adaptive fartpilot (7.997 kr.) arbejder radarbaseret. Den holder Audi A1 Sportback på den ønskede afstand af det forankørende køretøj. Hvis bilen er udstyret med Audi’s dobbeltkoblingsgearkasse, S tronic, dækker systemet hastighedsområdet fra 0 til 200 km/t, og med manuel gearkasse starter det ved 30 km/t.

Ved stop-&-go-kørsel bremser A1 Sportback med S tronic-gearkasse ned til stilstand og sætter under optimale forudsætninger automatisk i gang igen.

Audi A1 er eksklusiv og dyr

Prisen for den billigste Audi A1 starter ved 274.314 kr. For det får du en 116-hestes motor på 3 cylindre og manuelt gear og laveste udstyrsniveau. Der er ingen tvivl om, at Audi er et premium-mærke, og det koster ekstra. Men for kun 8.000 kr. mere får du en VW Polo GTI med 200 hk, DSG-gear og langt mere udstyr udstyrsniveau. Audi har endnu ikke offentliggjort priser på A1 med 200 hk, men en 150-hestes Audi A1 koster 353.499 kr. Så kan du undvære ringene, burde du overveje en VW Polo GTI i stedet.