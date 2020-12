Audis RSQ8 med mere power

Audis RSQ8 har 600 hk og 800 Nm. Den er allerede en ultimativ SUV og slog rekorden for SUV'er på Nürburgring med tiden 7:42:2.

Men så fik ABT fingrene i modellen fra 2020. ABT Sportsline gik i gang med motoren og fik den til at yde 100 hk og 80 Nm ekstra, altså i alt 700 hk og 880 Nm. Hvilket ikke engang er det grønne monster, der er billeder af her, for den er endnu vildere.