Test: Audi A8 L plugin-hybrid er skøn (hvis du er minister)

Hvad er det for en bil?

Den netop lancerede A8 plugin-hybrid er et ordentligt lokum af en limo med almindelig eller lang akselafstand, luftaffjedring, fire eller fem sæder og en uhørt behagelig fremfærd uanset om du kører som idiot eller morfar.

Hvad har den af motor?

Den har to: En 3-liters TFSI V6-turbobenziner med 340 hk og en elmotor med 128 hk.

Elmotoren er bygget sammen med en 8-trins automatgearkasse, og under gulvet i bagagerummet ligger der et 14,1 kWh opladeligt lithium-batteri. Det stjæler plads, så forvent ikke bagageplads til fem personer på ferien (til gengæld må bilen trække 2.300 kg, så det går nok).

Den samlede ydelse fra de to motorer er 449 hk og et moment på 700 Nm. Det gør den store bil temmelig kvik med en 0-100-tid på 4,9 sek. og en elektronisk begrænset topfart på 250 km/t (sidstnævnte har vi altså ikke afprøvet, jeg turde ikke i betragtning af loven om, at panserne må beslaglægge en bil, hvis man kommer til at køre lidt for stærkt).