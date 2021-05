Spionfotos: Audi's konge får løftet kinderne

Hybriddrift og Horch

Der er også nyt i motorafdelingen. Vi har det fra tyske Automedia, at Audi A8 får et 48V mild-hybrid-system monteret på alle nuværende motormuligheder, således at bilen bliver mere brændstoføkonomisk.

Systemet er, som navnet antyder, blandt de mildeste hybridsystemer, og hjælper primært ved igangsætning. Det regnes med, at alle motorer fra 3,0-liters diesel til 6,0-liters W12, der heldigvis forventes at forblive efter faceliftet.

En anden ting, der rygtes for Audi A8 er en Horch-variant. Horch er ét af de mange forløber-mærker til Audi, stiftet af August Horch, der også senere stiftede Audi. Mærket var allermest aktivt før anden verdenskrig, men nu skal skiltet igen poleres.

Rygterne siger, at Horch vil være Audis svar på Mercedes-Benz´ ekstra luksuriøse Maybach-mærke, og at det først vil vise sig i A8, der i Horch-udsmykning vil komme med et unikt interiør.