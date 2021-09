Dyb og nuanceret V8-musik

RS Q8 er fem meter lang, to meter bred og 169 cm høj. Den vejer godt 2,3 ton og stiller med et arsenal af elektroniske systemer, der hjælper med at komme effektivt og sikkert frem, uanset om du har lejet Monza-banen eller kører i myldretid.

Lyden fra V8'eren er dyb og nuanceret og ændrer karakter i køreprogram Dynamic til en ru og aggressiv tone med en mere metallisk klang. På snoede biveje burde en så tyk SUV ligne en fuld trold på rulleskøjter, men det gør den ikke takket være luftaffjedring og aktive krængningsstabilisatorer.

De fungerer via et 48V-­­elsystem, hvor en elmotor har fat i krængnings­stabilisatoren og "drejer" bilens venstre halvdel i forhold til højre halvdel, når der er brug for det.

Styrer på alle fire hjul

Det fungerer fabelagtigt, og i sving er det, som om Harry Potter har kastet en velsignelse: Flyv fra sving til sving, flyv! Du tordner gennem landskabet i en kæmpe, der tror, den er let på tæerne, og som er nem at køre og udnytte.

Firehjulsstyring, hvor baghjulene drejer op til tre grader med eller mod forhjulene, gør bykørsel mindre sindsoprivende. Bilen sætter selv hastigheden op og ned efter lokale forhold, ­vejforløb og hastighedsgrænser.