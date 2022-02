To ting adskiller den her SUV fra ALLE andre

Gigantiske bremser

Udover gearkassen er det også en god idé at forstærke bremserne, når motorkraften stiger. Med en acceleration fra 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder, så er det vigtigt, at det James Bondske luksuskøleskab også kan stoppe igen. Det sørger et nyt sæt bremser for: Skiverne på forakslen er vokset til 420 mm (nice), og bagakslen er 390 mm. På dem griber 6-stemplede calipre.