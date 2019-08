Slagtilbud: Få to unikke Aston Martin'er til blot 49 mio. kr.

I juni viste Aston Martin for første gang den genskabte DB4 GT Zagato. Nu meddeler Aston Martin, at modellen, der skal produceres i 19 eksemplarer, sælges i en pakke af to biler, til en samlet pris af seks mio. engelske pund svarende til 49 mio. kr.

Den anden bil i pakken, er en nydesignet Aston Martin DBS Superleggera med Zagato-karrosseri.



Zagato har en lang tradition for at lave særlige udgaver af Aston Martin-modeller. Zagato-versionen af DB4-modellen kom i 1960, og det er denne model Aston Martin genoptager produktionen.

Må ikke køre på offentlig vej

De 19 biler, Aston Martin vil producerer, er således ikke replika-modeller, men fortsættelses-modeller (continuation), som er fulstændig mage til de oprindelige biler inklusive en eksakt kopi af den 6-cylindrede rækkemotor.

Problemet med Continuation-modeller er, at det bliver vurderet som en ny bil, og her lever DB4 GT Zagato ikke op til sikkerhed- og miljøkrav. Derfor er det ikke muligt at indregistrere bilen til kørsel på offentlig vej.