Modellen skal bygges på den nyopførte St Athan fabrik I England med lancering i første kvartal af 2020 og levering til de første kunder midt på sommeren. DBX testes intensivt på Nürburgring for at sikre, at den lever op til mærkets dynamiske egenskaber – den er også testet under høje temperaturer i Mellemøsten og på den tyske Autobahn.

I modsætning til konceptbilen med tre døre får den endelige version fire almindelige døre og stor bagklap.