Concorde er et af de mest berømte jetfly i historien. I år er det 50 år siden, overlydsflyet fløj første gang, og det markerer Aston Martin med en ny bil i deres Wings Series.

DBS Superleggera Concorde er skabt af fabrikkens særlige afdeling for ombygninger, Q by Aston Martin Udover 50-året for Concorde markerer den også 100-året for et af de to luftfartselskaber, der stod bag det enorme 1960'er-projekt, nemlig British Airways.