Så hurtig er den åbne Aston Martin DBS med 715 hk

Motoren er Aston Martin’s egen 5.2-liters V12 biturbo, der er monteret bag forakslen. Den yder 715 hk og et moment på 900 Nm, hvilket rækker til en 0-100-tid på 3,6 sek. og 0-160 km/t på 6,7 sek. Topfarten er 340 km/t.

Gearkassen er en 8-trins, ratbetjent automatgearkasse fra specialisten ZF, og bilen er baghjulstrukket.

DBS med bremser af kulfiber

DBS Superleggera Volante er udviklet, så aerodynamikken spiller en aktiv rolle for bilens bevægelser og performance. I fronten arbejder splitteren - den lille læbe nederst på spoileren - sammen med luftindtag og skærme om at føre fartvinden under, ved siden af og over bilen på den mest optimale måde.

Her er også arbejdet med at øge tilførslen af luft tll de forreste bremseskiver af kulfiber, og med at føre varmen væk fra den store motor.