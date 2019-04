Så er de også med: Her er Aston Martins' første elbil

Rapide E drivlinen er på 800V. Forrest er her en 65 kW batteripakke beskyttet af kulfiber og kevlar i stedet for forbrændingsmotoren. Den består af 5.600 lithium-ion celler og leverer strøm to elmotorer på bagakslen. Ydelsen er 610 hk og et moment på 950 Nm.

Der meldes om en rækkevidde i WLTP-standarden på 320 km, hvilket cirka er det samme som den almindelige Rapide S med fuld 90 liter benzintank, hvis du kører lidt kvikt. Rapide E skal kunne gennemføre en highspeed-omgang på Nürburgring uden nogen form for effekttab, lyder det.

Pris omkring 2,1 mio. kr. uden afgifter

Batteriet kan lade 300 km på en time via en 400V 50kW-lader. Har du adgang til en 800V lader med 100 kW eller mere kan ladetiden halveres.

Topfarten er 250 km/t og 0-100-tiden er under 4,0 sek. Mellemaccelerationerne er på niveau med de hurtige Tesla'er med 80-100 km/t på 1,5 sekunder.

Prisen er ikke oplyst, men britiske medier mener at vide, at den lander på £250.000 fra fabrikken (2.150.000 kr. u/afgifter.