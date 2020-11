Mercedes sidder nu på 20 procent af Aston Martin

Aston Martin-modeller bruger i dag Mercedes-teknologi i form af en 4-liters V8'er med biturbo og soft- og hardware i i kabinen. Nu binder den britiske bilfabriks sig endnu tættere til stjerne-emblemet fra Stuttgart.

Mercedes-Benz vil nemlig snart sidde på 20 procent firmaet fra Gaydon. Til gengæld for den større aktieportion skal Mercedes levere sin teknologi til Aston Martin.

Det betyder blandt andet, at Aston Martin-modeller får glæde af Mercedes’ seneste infotainment i stedet for – som det er nu – at bilerne fra England kører rundt med flere år gammelt Mercedes-grej.