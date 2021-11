Aston Martin sælger 25 helt nye DB5'ere med maskingeværer og røgslør

James Bonds legendariske DB5

Aston Martin DB5 var bilstjernen i den tredje James Bond film, "Goldfinger" i 1964.

Bilen blev så ikonisk, at den også medvirkede i syv senere James bond film, inklusiv den nyeste 'No Time To Die'.

Det er dog ikke en rigtig James Bond-bil uden lidt ekstra udstyr fra Q-afdelingen. I filmene har DB5'eren brugbare gadgets som maskingeværer bag forlygterne, røgslør i udstødningen, skudsikre ruder, vandkanoner, miner ved bagakslen, katapult sæder og vigtigst: Champagne-køleskab. Og alt det har den nu også fået i virkeligheden.