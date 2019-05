Aston Martin markerer 50-året for James Bond-film med bandit i habit

Aston Martin DBS Superleggera bliver den næste model fra mærket, der er inspireret af en James Bond-film. Det skyldes et samarbejde mellem Aston Martin og EON Productions, selskabet der producerer 007-filmene sammen med Metro Goldwyn Mayer Studios.

Vil bygge 50 stk. DBS Superleggera

For at fejre 50-året for James Bond-filmen On Her Majesty’s Secret Service med George Lazenby som den britiske efterretningsagent, der kører Aston Martin DBS, bygger fabrikken en lille serie DBS Superleggera i samme olivengrønne lakering som Bond's 1969 Aston Martin DBS.

Der skal bygges 50 eksemplarer af 50-års varianten, der kommer med 5,2-liters V12 med 725 hk.

Se videoen, og læs Sørens Juul's første indtryk af modellen herunder: