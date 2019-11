Motoren bliver en ny version af den 4,0-liters V8-biturbo, der oprindeligt er udviklet af Mercedes-AMG. Den kommer i første omgang med 550 hk og et moment på 700 Nm, hvilket rækker til en 0-100-tid på 4,5 sek. og en topfart på 290 km/t.

DBX har firehjulstræk, nitrins automatgear og nye store skærme i kabinen, og fabrikken forventer at kunne levere den fra forsommeren 2020. Det er muligt at bestille bilen allerede nu hos Aston Martin Copenhagen - prisen er dog endnu ikke oplyst. Se de fine billeder her: