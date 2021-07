Kraftfuld V8'er

Anton Martin Vantage Roadster er navnet på den seneste skabning fra det britiske mærke, der bliver mere og mere germansk, som årene skrider frem. Roadster-navnet dækker over en kabine-konfiguration med to sæder og et blødt stoftag – andre åbne Aston Martin-modeller bærer navnet Volante, men disse biler har bagsæder.

Den mekaniske pakke fra den lukkede Vantage coupé er løftet over næsten 1:1. Motoren er en 4-liters V8 med biturbo, der er udviklet og bygget hos Mercedes-AMG. Enheden yder 510 hk og 685 Nm.

Præstationerne lægger sig tæt op ad dem, det er muligt at frembringe i den lukkede Vantage. Nul til 100 km/t-tiden er med sine 3,8 sekunder to tiendedele langsommere end coupéen, og topfarten er for bilen med den bløde kaleche 306 km/t – otte km/t langsommere end søsterbilen med fast tag.