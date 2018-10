Aston Martin Valkyrie synger som en F1-racer fra 90erne

Lydsporet lader til at være optaget mens motoren sidder i testbænken. Eftersigende skulle den være god for hele 11.000 o/min - det samme antal omdrejninger, som Mercedes-AMG i sidste uge meldte ud, at deres nye 1,6 liters V6 biturbomotor i deres kommende hyperbil AMG One kan tage.



Selvom antallet af cylindre og motorlyden leder tankerne tilbage på starten af 90erne, hvor F1-racerne kørte med V12, er Cosworth-motoren alt andet end gammeldags. Det er en hybridmotor, der får ekstra kræfter til igangsætning og acceleration fra en elmotor og et batteri udviklet af Rimac.