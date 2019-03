Aston Martin afslører: Valkyrie får 1176 hk

Verdens stærkeste sugemotor

Nu er der atter nyt om den længe ventede hyperbil og denne gang er afsenderen Aston Martin selv, der forud for biludstilling i Genève i næste uge har bekræftet hvor mange hestekræfter den får at gøre godt med:

1160 bhp (brake horse power), svarende til 1176 hk, ved 10.500 o/min, og 900 Nm i drejningsmoment ved 6.000 o/min.



Kræfterne leveres af en hybriddrivlinje bestående af en nyudviklet 6,5 liters V12 sugemotor fra Cosworth i samspil med en elmotor fra Integral Powertrain Ltd. og en batteripakke fra Rimac.



Cosworth-motoren alene yder 1000 bhp, svarende til 1014 hk, ved 10.500 o/min og et drejningsmoment på 740 Nm ved 7.000 o/min. Det giver den titlen som verdens stærkeste sugemotor. Elmotoren giver dertil et KERS-agtigt boost, i stil med systemet på en F1-racer, på 162 hk og 280 Nm.



Aston Martin meddeler stadig intet om bilens andre præstationer, men den første prototype er bygget og englænderne er i fuld sving med at få den udviklet færdig, så den kan tage kampen op mod den kommende Mercedes-AMG One og McLaren Speedtail.