Oh yes, Aston Martin har bygget vores drøm om en V6-motor med 1.000 hk!

Se den nye motor i aktion!

Den færdige Aston Martin Valhalla er ikke præsenteret endnu i sin endelige produktionsform. Motoren er dog ved at være færdigudviklet, selv om Aston Martin ikke er meget for at komme med eksakte oplysninger eller tekniske detaljer. Få en forsmag på det vilde maskineri i videoen herunder.

Hvis du elsker at nørde bilteknik, så husk at aktivere dit abonnement på Bil Magasinet i dag, hvor du hver måned bliver fyldt op på dine tekniske bil-vitaminer. Tryk hér og aktivér dit abonnement i dag!