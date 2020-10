Aston Martin V8 Vantage i storform: Vi tager ældre herre ud i efterårssolen

Dagen efter indtager jeg førersædet og drejer den spinkle nøgle med alle sanser spændt. Jeg ved, at der bliver sat gang i noget stort, når nøglen drejes. De fire 48 mm Weber-karburatorer skal have noget at leve af, inden hele maskineriet er tilpas, så jeg dapper et par gange på speederen, inden jeg drejer nøglen. Motoren springer i gang med et brøl! Et brøl, som jeg venter, alligevel bliver jeg overrasket, og nakkehårene rejser sig.

Det første minut skal speederen holdes lidt nede, for at motoren ikke går i stå igen. Jeg holder den nemt på 2.000 o/min og nyder lyden. Et minut senere kan jeg ikke holde mig. Et friskt tråd giver omgående reaktion, og den store motor spiller en helaftens forestilling på få sekunder. Det er ganske enkelt en fænomenal lyd. Og jeg har stadig ikke kørt en meter.