Brutal brite med 700 hk! Sig hej til Aston Martin V12 Speedster

Den britiske gigant, Aston Martin, har gennem årene produceret nogle luksuriøse og ekstremt sjældne sportsvogne, der kan få enhver til at savle. Gør dig klar til at se endnu en Aston Martin, indtage vejene. For her kommer den onde Aston Martin V12 Speedster, der er lige så sprød som den er uopdrivelig.

De har arbejdet på højtryk i Q-afdelingen (Aston Martin’s, ikke Jussi Adler-Olsens), som er den afdeling, der tager sig af specielle projekter. Briterne mixede elementer fra DBS Superleggera og Vantage, for at samle det i denne frække sag.

Aston Martin knoklede røven ud af bukserne igennem 12 måneder, for at bilen kunne være klar til Vantage’s 70-års jubilæum. Målet er nået, bilen står klar, så lad os få åbnet op for godteposen!